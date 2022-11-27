Катар внесет Португалию в черный список после ЧМ-2022

Власти Катара, в котором проходит ЧМ-2022 по футболу, внесут Португалию в черный список по окончании турнира, передает "Чемпионат". Причиной стали заявления президента страны Марсело Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты.

Так, де Соуза сделал заявление о правах человека на конференции в Дохе, в кулуарах игры между Португалией и Ганой. Хотя эти слова и были достаточно мягкими, но правительство Катара уже рассмотрело и предыдущие заявления руководителей страны, после чего к вице-премьеру Катара вызвали посла Португалии в стране.

Отмечается, что черный список может иметь политические и экономические последствия и повлиять на перемещение людей между двумя странами. Катару также не понравилась публичная критика со стороны Дании, Германии и Франции.

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