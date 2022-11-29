Капитан сборной Мексики вступился за Месси перед "Канело"

Полузащитник и капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо высказался о конфликте между мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом и футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает Sport24.

Ранее Альварес пригрозил избить Месси за то, что тот бросил на пол футболку сборной Мексики после матча чемпионата мира-2022.

"Канело" пригрозил Месси. Все очень серьезно

"Канело" не знает, что такое раздевалка. То, что он сказал, - ерунда. Тот, кто никогда не был в футбольной раздевалке, не поймет. Это нормальная ситуация для обслуживающего персонала. Все, что на полу, нужно стирать. Я также бросил футболку Лео на пол, чтобы они постирали ее для меня", - заявил Гуардадо.

Отметим, что за Месси также вступились экс-игроки сборной Аргентины Серихио Агуэро и Испании Сеск Фабрегас. А бывший боксер Майк Тайсон заявил, что готов выйти в ринг с "Канело" из-за угроз в сторону аргентинца.