Известный российский агент сравнил поведение Роналду и Месси на ЧМ-2022

Известный футбольный агент и менеджер Дмитрий Селюк считает, что форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не ставит себя выше партнеров по команде, а вот португалец Криштиану Роналду приехал на чемпионат мира ради личных рекордов, сообщает "Матч ТВ".

"Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира. Марадоне помогла "рука бога", может быть, Месси поможет другая "рука бога", лишь бы он стал обладателем кубка мира. Он величайший футболист всех времен и народов, это не Роналду, который выпрашивает голы от касаний волос.

Месси забивает голы и не ставит себя выше остальных, старается играть на команду. Роналду же приехал за личными рекордами. Он бы вызвал огромное уважение, если бы специально смазал пенальти в первой игре против сборной Ганы, там не было нарушения, поставили липовую "точку". А в матче против уругвайцев он, наверное, думал: "Как же так? Тут ставят пенальти, а меня заменили", - сказал Селюк.

Отметим, что сборная Португалии досрочно вышла в 1/8 финала. Роналду отличился забитым голом в ворота Ганы. В матче с Уругваем обошлось без его забитых мячей, хотя португалец утверждает, что первым поразил ворота соперника. Впрочем, ФИФА подтвердила, что нападающий сборной Португалии не коснулся мяча.

Что касается сборной Аргентины, то южноамериканская сборная уступила на старте Саудовской Аравии (1:2), а во втором туре обыграла Мексику (2:0). На счету Месси два гола.

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