ФИФА решила судьбу "гола" Роналду в матче с Уругваем

Комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча в эпизоде с первым голом в матче ЧМ-2022 с Уругваем (2:0), сообщает "Чемпионат". Для финального вердикта были использованы показания со специального датчика, установленного внутри мяча Al Rihla.

"В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, встроенную в официальный мяч Al Rihla, мы можем точно констатировать отсутствие контакта с мячом со стороны Криштиану Роналду при первом голе.

Никакая внешняя сила на мяч не воздействовала, о чём свидетельствует отсутствие отклонений в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц внутри мяча позволяет нам быть максимально точными в определении автора гола", - гласит заявление ФИФА.

Напомним, что голевой эпизод произошел на 54-й минуте матча, когда Бруну Фернандеш открыл счет.