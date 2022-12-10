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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Хорватия добились исторического достижения в победном матче с Бразилией на ЧМ-2022

Хорватия добились исторического достижения в победном матче с Бразилией на ЧМ-2022
©fifa.com

Сборная Хорватии обновила свой рекорд, в третий раз в истории выйдя в полуфинал чемпионата мира. Это произошло после успеха в матче с Бразилией, передает корреспондент Vesti.kz

Их встреча в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре завершилась вничью после дополнительного времени. В серии пенальти сильнее оказалась европейская сборная.

Хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/2 финала в 1998 и 2018 годах. С 1998 года только Германия чаще выходила в полуфинал мундиаля. Немцы играли в 1/2 финала четыре раза, французы — три.

Отметим, что сборная Хорватии встретится в полуфинале чемпионата мира с Аргентиной, которая также по пенальти прошла Нидерланды.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу

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