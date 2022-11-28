Гол на 83-й минуте принес победу Бразилии и обеспечил ей выход в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Бразилии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре обыграла команду Швейцарии, и гарантировала себе выход в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы G завершилась со счетом 1:0 в пользу пятикратных чемпионов мира. Победный гол в этой встрече был забит на 83-й минуте. Его автором стал Каземиро.

Таким образом Бразилия набрала шесть очков. У Швейцарии три балла, а у Камеруна и Сербии - по одному очку.

В заключительном туре бразильцы сыграют с Камеруном, а Швейцария с Сербией.

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