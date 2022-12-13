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Реклама Новости спорта Сборные ЧМ-2022 Сегодня 22:08 Комментарии Главный тренер сборной Казахстана спрогнозировал финалистов ЧМ-2022 ©КФФ Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью "РБ Спорт" рассказал, каким бы хотел видеть финал ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня состоится первая игра полуфинала. В полуфинале мундиаля сыграют Аргентина - Хорватия и Франция - Марокко. "В финале мундиаля жду матча Аргентина - Франция, это будет самый интересный финал. Конечно, в футболе возможно все. Я еще и до начала чемпионата мира говорил, что аргентинцы – одни из главных фаворитов. Но допускаю, что возможны и неожиданные результаты", - сказал Адиев. Поделиться в соц. сетях:











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