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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Гарри Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция на ЧМ-2022

Гарри Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция на ЧМ-2022
©.instagram.com/harrymaguire93

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайр раскритиковал арбитра матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, в котором его команда проиграла Франции, передает "Чемпионат". Он отметил, что тот работал плохо.

"Игроки постоянно получают критику в свой адрес, и было бы неплохо посмотреть, выйдет ли судья и скажет, хорошо он провел матч или нет. В первом тайме было много решений в пользу Франции, судья не заметил пять или шесть их фолов. На Кейне сфолили. Да, это было за пределами штрафной, но это был явный фол. Судья не сразу поставил пенальти во втором тайме. На Букайо откровенно фолили. Это важный матч, и каждое решение арбитра может стать ключевым, поэтому вы ожидаете, что он сделает что-то правильно. К сожалению, в этой игре судья не был хорош", - сказал футболист.

Напомним, Франция обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал, где сыграет с Марокко.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу

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