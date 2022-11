Форвард сборной Англии повторил достижение Бекхэма на ЧМ по футболу

Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн отметился результативной передачей в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 с Уэльсом (3:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Joe, Кейн сделал уже третий ассист на этом мундиале и этим самым повторил достижение соотечественника Дэвида Бекхэма, у которого были такие же показатели на ЧМ-2002.

Напомним, Англия набрала семь очков в квартете B и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ в Катаре, где встретится со сборной Сенегала. Матч состоится 4 декабря.

