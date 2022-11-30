Англия установила свой рекорд на ЧМ по футболу

Сборная Англии по футболу выиграла группу на чемпионате мира впервые с 2006 года, установив свой рекорд по голам на групповом этапе ЧМ (9), сообщает Opta Sports.

Второй гол Маркуса Рэшфорда стал 100-м для Англии на ЧМ. Рэшфорд стал вторым игроком "Манчестер Юнайтед", забившим три гола за сборную Англии на одном крупном турнире (ЧМ + Евро), после Бобби Чарльтона на ЧМ-1966.

Джуд Беллингем провел свой 20-й матч за сборную Англии, только Уэйн Руни (19 лет и 24 дня) достигал этой отметки в более молодом возрасте, чем Беллингем (19 лет и 153 дня).

Напомним, что в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 Англия разгромила Уэльс 3:0. Таким образом, англичане в 1/8 финала сыграют с Сенегалом. Матч состоится 4 декабря.

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