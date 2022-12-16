В финале без Месси? Лидер Аргентины пропустил тренировку перед решающей игрой ЧМ-2022 с Францией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку команды перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года с Францией, сообщает Sport-express.ru.

Форвард пропустил тренировку сборной из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, который он ощутил во время победного полуфинального матча с Хорватией (3:0). Степень серьезности повреждения неизвестна, но в сборной Аргентины рассчитывают на то, что он сможет сыграть в финале.

Отмечается, что все остальные игроки приняли участие в процессе.

Добавим, что 35-летний Месси на турнире в Катаре сыграл за национальную сборную шесть матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативных передачи.

Напомним, матч финала ЧМ-2022, в котором встретятся команды Франции и Аргентины, состоится 18 декабря. Днем ранее Хорватия и Марокко сыграют за бронзу.

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