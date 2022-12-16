Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

В финале без Месси? Лидер Аргентины пропустил тренировку перед решающей игрой ЧМ-2022 с Францией

В финале без Месси? Лидер Аргентины пропустил тренировку перед решающей игрой ЧМ-2022 с Францией
©FIFA World Cup

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку команды перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года с Францией, сообщает Sport-express.ru.

Форвард пропустил тренировку сборной из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, который он ощутил во время победного полуфинального матча с Хорватией (3:0). Степень серьезности повреждения неизвестна, но в сборной Аргентины рассчитывают на то, что он сможет сыграть в финале. 

Отмечается, что все остальные игроки приняли участие в процессе.

Добавим, что 35-летний Месси на турнире в Катаре сыграл за национальную сборную шесть матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативных передачи.

Напомним, матч финала ЧМ-2022, в котором встретятся команды Франции и Аргентины, состоится 18 декабря. Днем ранее Хорватия и Марокко сыграют за бронзу.

"Разобьет сердце Месси". Аргентине предрекли поражение от Франции в финале ЧМ-2022 

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus