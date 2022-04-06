ФИФА собралась применить новые правила на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант увеличения компенсированного времени в матчах, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Calcio Finanza.

По информации источника, эту идею обсуждал глава организации Джанни Инфантино во время поездки в Италию.

Ожидается, что общее время матчей в среднем может превышать 100 минут. Новые правила могут применить на чемпионате мира 2022 года, однако для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. С составами всех групп финальной стадии можно ознакомиться здесь. На мундиале может сыграть польский полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски.

Ранее ФИФА представила официальный мяч турнира.

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