Фанаты начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022

Болельщики сборной Эквадора начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022 против команды Катара. Кричалка на эту тему была слышна с трибун стадиона "Аль-Байт" в первом тайме, передает "Чемпионат".

В первой половине встречи эквадорские фанаты запустили кричалку "Queremos cerveza", что в переводе с испанского означает "Мы хотим пива".

Напомним, что за два дня до начала мундиаля ФИФА запретила продажу пива на стадионах.

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