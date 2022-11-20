Фанаты начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022

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Болельщики сборной Эквадора начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022 против команды Катара. Кричалка на эту тему была слышна с трибун стадиона "Аль-Байт" в первом тайме, передает "Чемпионат".
В первой половине встречи эквадорские фанаты запустили кричалку "Queremos cerveza", что в переводе с испанского означает "Мы хотим пива".
Напомним, что за два дня до начала мундиаля ФИФА запретила продажу пива на стадионах.
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