"Это раздражает". Неймар отреагировал на травму в матче ЧМ-2022

Форвард сборной Бразилии Неймар отреагировал на свою травму, из-за которой он пропустит матчи второго и третьего тура группового раунда чемпионата мира против Швейцарии и Камеруна, сообщает Sport24.

Бразилец травмировал голеностоп в матче первого тура в группе G против Сербии (2:0).

"Не могу объяснить гордость и любовь, которые я испытываю, надевая эту футболку. Если бы бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, это была бы Бразилия.

Ничто в моей жизни не давалось легко, мне всегда приходилось добиваться своей мечты и целей. Никогда не желал никому зла, а помогал нуждающимся.

Сегодняшний день стал одним из самых сложных моментов в моей карьере. Снова у меня травма на чемпионате мира. Да, это раздражает, это чертовски больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, потому что я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране, своим товарищам по команде и себе", - заявил Неймар.

После первого тура бразильцы лидируют в группе, набрав три очка.

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