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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Экс-игрок сборной Аргентины получил гневное сообщение от "Канело" из-за Месси

Экс-игрок сборной Аргентины получил гневное сообщение от "Канело" из-за Месси
©twitter.com/Canelo

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что после того, как вступился за Лионеля Месси перед действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Саулем "Канело" Альваресом получил от мексиканца гневное аудиосообщение, сообщает "Чемпионат".

Звездному боксеру не понравилось, что Месси задел ногой лежащую на полу футболку сборной Мексики в раздевалке.

"Он прислал мне аудиозапись. Трудно представить, сколько всякой дряни там было. Когда я открыл приложение и прочитал послания от "Канело", то сказал: "О, черт".

Я ответил: "Мистер "Канело", я думаю, ты ошибаешься, ты не знаешь Лео, он не наступал на футболку сборной Мексики. Признай, что ты не прав". И тогда он сказал, что я должен уважать его мнение", - заявил Агуэро.

"Канело" резко ответил еще одному защитнику Месси после скандала с флагом Мексики

Сам "Канело" извинился перед Месси. "В последние несколько дней меня увлекли страсть и любовь к своей стране, и я сделал неуместные комментарии, за которые хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаем что-то новое, и на этот раз настала моя очередь", - написал "Канело" в Twitter.

 

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Метки:
Альварес Сауль Профессиональный бокс ЧМ-2022 по футболу

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