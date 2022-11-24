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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Экс-главный тренер сборной Германии раскритиковал команду за акцию протеста перед матчем ЧМ-2022

Экс-главный тренер сборной Германии раскритиковал команду за акцию протеста перед матчем ЧМ-2022
©FIFA

Экс-главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о старте немецкой команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также прокомментировал ситуацию с запретом на ношение радужных повязок на турнире, сообщает "Чемпионат".

В первом туре сборная Германии сенсационно уступила Японии - 1:2.

"Мне понравилось, как команда играла и в первом тайме, и во втором. Но не хватало главного - завершения комбинаций. Нельзя победить, не забивая в ворота соперника. Плюс я бы сделал замечания, как команда действовала в обороне. Много брака. В общем, Ханси есть над чем работать.

Насколько команда в ее нынешнем виде готова сражаться за титул чемпиона? Было много нюансов, которые мешали сборной. Это и пандемия, и травмы, а это неизбежная ротация состава. Но, на мой взгляд, Ханси нашел ту модель, которая может принести результат. Еще раз повторю, несмотря на такое начало, Германия для меня один из фаворитов.

А что скажу о поражении Аргентины? Они проиграли, и мы проиграли. Чемпионат мира – такой турнир. Сенсации еще будут. Тем такие турниры и интересны.

Скандал с запретом ФИФА на ношение радужных повязок? Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт - на первом месте, остальное должно уйти на второй план", - заявил Лев.

В следующем туре сборная Германии сыграет с Испанией. Матч пройдет в ночь на 28 ноября.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

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