Болельщики из каких стран купили больше всего билетов на матчи ЧМ-2022

Свыше 800 тысяч билетов реализовано на матчи финальной части ЧМ-2022 по итогам первого этапа продаж, сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что наибольший интерес к покупке билетов проявили болельщики из Катара, США, Англии, Мексики, ОАЭ, Германии, Индии, Бразилии, Аргентины и Саудовской Аравии. Самыми популярными стали билеты на матч открытия турнира и финальные игры. В общей сложности на данный момент продано 804 186 билетов.

Болельщики, которые не смогли принять участие в первом этапе продаж, получат еще один шанс претендовать на одни из самых востребованных билетов. Второй этап продаж стартует 5 апреля.

Жеребьевка турнира состоится 1 апреля.

ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022

Отметим, что чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

На данный момент следующие сборные обеспечили себе путевки на ЧМ-2022: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Камерун, Канада, Хорватия, Дания, Эквадор, Англия, Франция, Германия, Гана, Иран, Япония, Республика Корея, Марокко, Нидерланды, Катар, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Испания, Швейцария, Тунис.