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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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"Бавария" решила заполучить вратаря сборной Хорватии после успеха на ЧМ-2022

"Бавария" решила заполучить вратаря сборной Хорватии после успеха на ЧМ-2022
©story.hr

Руководство "Баварии" начало переговоры с представителями вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Футболист, защищающий цвета загребского "Динамо", может заменить травмированного Мануэля Нойера, который сломал ногу, катаясь на лыжах, и теперь пропустит остаток сезона. 

В данный момент Ливакович находится в Катаре, где в составе сборной принимает участие в чемпионате мира. Сегодня, в ночь с 13 на 14 декабря, его команде предстоит провести полуфинал против Аргентины. В пяти матчах на ЧМ-2022 он пропустил три мяча. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Хорватия Германия Бавария

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