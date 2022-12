"Бавария" решила заполучить вратаря сборной Хорватии после успеха на ЧМ-2022

Руководство "Баварии" начало переговоры с представителями вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Футболист, защищающий цвета загребского "Динамо", может заменить травмированного Мануэля Нойера, который сломал ногу, катаясь на лыжах, и теперь пропустит остаток сезона.

В данный момент Ливакович находится в Катаре, где в составе сборной принимает участие в чемпионате мира. Сегодня, в ночь с 13 на 14 декабря, его команде предстоит провести полуфинал против Аргентины. В пяти матчах на ЧМ-2022 он пропустил три мяча.

❗️Excl. News #Livakovic: Talks between his management and Bayern have already started! In order to replace Neuer. Early stage … @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/hsQ6Kquwnv