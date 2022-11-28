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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Автор дубля в составе сборной Южной Кореи установил два рекорда в матче ЧМ-2022

Автор дубля в составе сборной Южной Кореи установил два рекорда в матче ЧМ-2022
©FIFA

Форвард сборной Южной Кореи и клуба "Чонбук Моторс" Чхо Ге Сун установил два рекорда в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 с Ганой (2:3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний нападающий оформил дубль на 58-й и 61-й минутах матча группы H.

По информации Opta Sports, Чхо Ге Сун стал первым корейским игроком, которому удался дубль в матче чемпионата мира, а также он стал первым азиатским футболистом, забившим оба мяча в матче мирового первенства головой.

Отметим, что в последнем туре сборная Южной Кореи сыграет с командой Португалии.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу

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