Автор дубля в составе сборной Южной Кореи установил два рекорда в матче ЧМ-2022

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Форвард сборной Южной Кореи и клуба "Чонбук Моторс" Чхо Ге Сун установил два рекорда в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 с Ганой (2:3), сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний нападающий оформил дубль на 58-й и 61-й минутах матча группы H.
По информации Opta Sports, Чхо Ге Сун стал первым корейским игроком, которому удался дубль в матче чемпионата мира, а также он стал первым азиатским футболистом, забившим оба мяча в матче мирового первенства головой.
Отметим, что в последнем туре сборная Южной Кореи сыграет с командой Португалии.
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