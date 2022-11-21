Англия обыграла Иран на ЧМ-2022 в матче с восемью голами

Чемпионат мира по футболу, Групповой этап
Голы:Беллингем (Шоу), 35 (1:0); Сака (Магуайр), 43 (2:0); Стерлинг (Кейн), 45 (3:0); Сака (Стерлинг), 62 (4:0); Тареми (Голизаде), 65 (4:1); Рэшфорд (Кейн), 71 (5:1); Грилиш (Уилсон), 90 (6:2); Тареми, 90 (6:2)
Сборная Англии стартовала с победы на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы B против Ирана, сыгранная в Дохе, завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан. В первом тайме сборная Англии забила три безответных мяча. При этом счет был открыт лишь на 35-й минуте, когда отличился Джуд Беллингем. Букайо Сака на 43-й минуте удвоил результат, а Рахим Стерлинг отличился на 45-й минуте.
На 62-й минуте Сака оформил дубль. Иранцы на 65-й минуте ответили голом Мехди Тареми.
Впрочем, англичане забили еще дважды - на 71-й минуте отличился Маркус Рэшфорд, а на 90-й - Джек Грилиш. Уже в добавленное время Тареми реализовал пенальти и оформил дубль.
Отметим, что сборная Ирана в этом матче потеряла основного голкипера Алирезу Бейранванда, который получил травму в столкновении со своим защитником. Ему долго оказывали помощь прямо на поле, из-за чего ко времени первого тайма было добавлено 14 минут.
Напомним, что в другом матче группы сыграют сборные США и Уэльса.
В следующем туре англичане в ночь на 26 ноября сыграют с США, а Иран 25-го встретится с Уэльсом.
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