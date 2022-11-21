Англия обыграла Иран на ЧМ-2022 в матче с восемью голами

Сборная Англии стартовала с победы на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы B против Ирана, сыгранная в Дохе, завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан. В первом тайме сборная Англии забила три безответных мяча. При этом счет был открыт лишь на 35-й минуте, когда отличился Джуд Беллингем. Букайо Сака на 43-й минуте удвоил результат, а Рахим Стерлинг отличился на 45-й минуте.

На 62-й минуте Сака оформил дубль. Иранцы на 65-й минуте ответили голом Мехди Тареми.

Впрочем, англичане забили еще дважды - на 71-й минуте отличился Маркус Рэшфорд, а на 90-й - Джек Грилиш. Уже в добавленное время Тареми реализовал пенальти и оформил дубль.

Отметим, что сборная Ирана в этом матче потеряла основного голкипера Алирезу Бейранванда, который получил травму в столкновении со своим защитником. Ему долго оказывали помощь прямо на поле, из-за чего ко времени первого тайма было добавлено 14 минут.

Напомним, что в другом матче группы сыграют сборные США и Уэльса.

В следующем туре англичане в ночь на 26 ноября сыграют с США, а Иран 25-го встретится с Уэльсом.

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