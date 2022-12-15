Англичане вошли в историю даже после вылета с ЧМ-2022 в Катаре

На чемпионате мира-2022 в Катаре ни одного английского фаната не задержала полиция. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на главу футбольной полиции Великобритании Марка Робертса.

Отмечается, что такого не было никогда за всю историю на чемпионатах мира. Даже в 2018-м англичан арестовывали целых три раза.

Напомним, что сборная Англии дошла до четвертьфинала ЧМ, уступив Франции (1:2).

Финал с участием Аргентины и Франции состоится 18 декабря. А днем ранее будет сыгран матч за третье место Хорватия - Марокко.

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