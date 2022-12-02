Адиев нашел объяснение провалу топ-сборных на ЧМ-2022 по футболу

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в беседе с Vprognoze.ru объяснил, с чем связано неудачное выступление топ-сборных на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

"Понятно, что все научились играть в футбол с любым соперником. Чтобы добыть победу, ты должен прилагать максимум усилий.

Что касается сегодняшнего выступления сильных сборных, которые выступили не на своем уровне, я это связываю с большими играми европейских клубов. У них очень много игр, а чемпионат мира в конце года, когда большая утомляемость у игроков, а не летом после паузы. Тот же травматизм, много травм. Связываю слабое выступление европейских сборных с тем, что их футболисты очень сильно утомлены", - приводит слова Адиева корреспондент Vprognoze.ru Копачев Евгений.

Напомним, что на мундиале в Катаре уже определилось большинство участников 1/8 финала, в рамках которого сыграют Нидерланды - США, Аргентина - Австралия, Франция - Польша, Англия - Сенегал, Япония - Хорватия, Марокко - Испания.