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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Адиев нашел объяснение провалу топ-сборных на ЧМ-2022 по футболу

Адиев нашел объяснение провалу топ-сборных на ЧМ-2022 по футболу
©instagram.com/kff_team

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в беседе с Vprognoze.ru объяснил, с чем связано неудачное выступление топ-сборных на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

"Понятно, что все научились играть в футбол с любым соперником. Чтобы добыть победу, ты должен прилагать максимум усилий.

Что касается сегодняшнего выступления сильных сборных, которые выступили не на своем уровне, я это связываю с большими играми европейских клубов. У них очень много игр, а чемпионат мира в конце года, когда большая утомляемость у игроков, а не летом после паузы. Тот же травматизм, много травм. Связываю слабое выступление европейских сборных с тем, что их футболисты очень сильно утомлены", - приводит слова Адиева корреспондент Vprognoze.ru Копачев Евгений.

Напомним, что на мундиале в Катаре уже определилось большинство участников 1/8 финала, в рамках которого сыграют Нидерланды - США, Аргентина - Австралия, Франция - Польша, Англия - Сенегал, Япония - Хорватия, Марокко - Испания.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу ЧМ-2022 по футболу

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