50 тысяч аргентинцев и 6 тысяч французов посетят финальный матч ЧМ-2022

Число аргентинских болельщиков на финале ЧМ-2022 в Катаре будет значительно превышать французов, сообщает game-news24.com.

Матч Аргентина - Франция состоится завтра, 18 декабря. Он пройдет на стадионе "Лусаил" в одноименном городе, который вмещает 88 969 зрителей.

Ожидается, что на игру придут около 50 тысяч фанатов Аргентины. А вот из Франции - всего шесть тысяч.

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