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"Мог стать звездой". В ESPN высказались о сопернике чемпиона Азии из Казахстана по бою в Великобритании

"Мог стать звездой". В ESPN высказались о сопернике чемпиона Азии из Казахстана по бою в Великобритании
©MTK Kazakhstan
Новости спорта Бокс Мировой бокс

Латиноамериканский комментатор ESPN и журналист Армандо Мендоза в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о предстоящем в эти выходные бое казахстанского боксера Турсынбая Кулахмета (4-0, 3 КО) с доминиканцем Хуаном Карлосом Абреу (23-6-1, 21 КО). Также он вспомнил о карьере последнего и прокомментировал вероятность нокаута в поединке, который состоится 29 октября в Лондоне (Англия).

"Хуан очень крепкий боец. Он очень сильный и выносливый. К сожалению, его карьера сложилась не так, как хотелось бы. Он мог стать одной из звезд своего дивизиона, но некоторые обстоятельства не дали этому свершиться. Сейчас это боксер среднего уровня, который может преподнести сенсацию и побить многих соперников. Я думаю, что это будет интересное противостояние. Хуан может нокаутировать или быть нокаутированным. 

Он уже останавливал проспектов. Посмотрим, насколько серьезные амбиции у казахстанца. Готов ли он перейти на следующий уровень", - отметил Мендоза.

Бесстрашный, закалившийся в уличных драках, вышедший из тюрьмы. Кулахмет столкнется на ринге со зверем?

Напомним, Кулахмет является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана. Последний раз он бился 10 июля в Алматы, где в десятом раунде одержал победу техническим нокаутом над россиянином Алексеем Евченко (19-15, 8 КО), проведя успешную защиту пояса.

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Метки:
Кулахмет Турсынбай WBC MTK Kazakhstan

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