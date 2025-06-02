Жумагулов разнес идею проведения боя Тайсон - Емельяненко в Казахстане

Бывший боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов скептически отнесся к идее проведения поединка между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном на территории Казахстана, передают Vesti.kz.

Майк Тайсон может провести бой в Казахстане: есть дата и соперник

- Жалгас, президент лиги Alash Pride Алимжан Бектаев заявил, что работает на организацией боя по правилам бокса между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном в Казахстане. Что думаешь об этом событии?

- Дайте им насладиться пенсией. Не вижу в их поединке смысла. Тем более, тратить такие большие деньги. Лучше в молодежь вложить эти финансы. Или же открыть хорошие спортивные залы. Так что, я против этого боя. У нас в стране (в Казахстане) - залов нет, условий нет, а они хотят большие деньги отдать за этот бой, - заявил Жумагулов в интервью Betonmobile.

Идея проведения поединка между Емельяненко и Тайсоном обсуждается не впервые, но дальше разговоров дело так и не заходило. Если Федор не исключал возможности такого боя, то Майк, напротив, каждый раз отказывался от участия.