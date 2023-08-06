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Американский блогер победил Нейта Диаса в боксерском поединке

Американский блогер победил Нейта Диаса в боксерском поединке
©twitter.com/mma_orbi

В Далласе прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой между американским блогером Джейком Полом и бывшим бойцом UFC Нейтом Диасом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Сразу после боя Джейк заявил, что у него на руках есть контракт на 10 миллионов долларов, согласно которому он проведет реванш с Диасом, но уже по правилам ММА. 

На счету Пола 7 побед и 1 поражение в карьере. Для Диаса этот бой был дебютным по правилам бокса. 

 

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Метки:
Бокс США

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