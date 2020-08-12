Исламхан может отправиться в Португалию или Сербию

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Отмечается, что главный тренер команды Педру Эмануэл был вынужден завершить сбор в Абу-Даби раньше установленного срока из-за высокой температуры и влажности.
Руководство клуба немедленно приступило к поиску подходящей альтернативы для завершения подготовительного периода. Предпринимаются попытки организовать сборы в одной из европейских стран, причем Португалия видится наиболее подходящим местом. Поскольку Педру Эмануэл хорошо осведомлен о местных клубах и способен облегчить задачу по организации товарищеских матчей с ними.
Сербию также рассматривают для проведения дальнейшей подготовки.
Напомним, что Исламхан перешел в клуб из ОАЭ 31 января и в десяти матчах забил один гол, отдав три ассиста - в марте все турниры были приостановлены, а потом досрочно завершены из-за пандемии. Летом казахстанский полузащитник подписал новый контракт с "Аль-Айном" на три года.
Чемпионат ОАЭ сезона-2020/21 стартует 9 сентября. В первом туре, 10-го числа, "Аль-Айн" дома примет "Хаур-Факкан".
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