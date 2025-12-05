Звезда сборной Португалии установил новый рекорд на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Португалии и французского "Пари Сен-Жермен" Витор Феррейра, более известный как Витинья, установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству передач в одном матче, передают Vesti.kz.

Рекорд в первом же матче ЧМ-2026

По данным Opta, в игре 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1) хавбек совершил 128 передач, из которых 121 оказалась точной. Португалец провёл на поле 83 минуты, и оба показателя стали лучшими в истории турнира среди футболистов, не отыгравших полный матч (с 1966 года, когда ведётся статистика).

Следующие матчи Португалии на турнире

Во втором туре группы K сборная Португалии встретится с командой Узбекистана (23 июня), а в заключительном матче группового этапа сыграет против Колумбии (28 июня).

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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