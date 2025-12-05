Сборная Кот-д'Ивуара открыла счет в матче чемпионата мира-2026 про футболу против Германии, сообщают Vesti.kz.

Решающая встреча группы Е проходит на стадионе BMO Field в Торонто (Канада).

Сборная Кот-д'Ивуара вышла вперед на 30-й минуте, когда Франк Кесси пробил в нижний угол ворот.

Напомним, что немецкая сборная ярко стартовала на мундиале, разгромив Кюрасао со счётом 7:1. Кот-д'Ивуар также начал чемпионат мира с победы, минимально обыграв Эквадор — 1:0.

Победитель данного матча досрочно выйдет в плей-офф.

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