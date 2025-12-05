Юрген Клопп подтвердил, что ведет переговоры с Немецким футбольным союзом (DFB) о назначении на пост главного тренера сборной Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам 59-летнего тренера, после ухода Юлиана Нагельсмана представители DFB оперативно вышли с ним на связь.

Немецкий специалист отметил, что готов принять команду, которая провалилась на чемпионате мира-2026, вылетев в первом же матче плей-офф. Осталось лишь решить вопрос с его действующим контрактом.

"Да, могу подтвердить, что переговоры идут. Всё произошло очень быстро после отставки Юлиана. Сейчас федерация ищет нового главного тренера, и мы обсуждаем этот вопрос. Нужно время. У меня контракт с Red Bull. Я сказал, что заинтересован в переговорах. Они будут интенсивными, потому что дело не только в Юлиане Нагельсманне. Мне также нужно поговорить с Оливером Минцлаффом, он мой работодатель. Мы уже обсудили несколько тем. Я предполагаю, что он не станет препятствовать. Я готов. Как только переговоры начались, мысли начали нестись с бешеной скоростью. Нам нужно кардинально всё изменить", - цитирует Клоппа журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

🚨💣 BREAKING | Jürgen Klopp confirms our news: He wants the Germany job – but it will take time.



Speaking to @MagentaTV, Klopp said: “Yes, I can confirm the talks. Things moved pretty quickly. Julian stepped down. The DFB are looking for a successor. And they’re talking to me.”… pic.twitter.com/DU5V4jpOJT — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 3, 2026

Клопп входит в число самых титулованных тренеров современного футбола. За свою карьеру немецкий специалист завоевал 13 крупных трофеев и добился впечатляющих успехов с дортмундской "Боруссией" и с "Ливерпулем".

Два года назад он ушел из "Ливерпуля" и с тех пор не работал тренером. После английского клуба немец устроился Red Bull на пост директора по международным футбольным связям. Его соглашение с компанией рассчитано до конца 2029 года.

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