Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 07:52
 

Япония переписала историю ЧМ по футболу

  Комментарии

Поделиться
Япония переписала историю ЧМ по футболу ©instagram.com/japanfootballassociation

Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz. Матч завершился вничью — 1:1.

Поделиться

Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz. Матч завершился вничью — 1:1.

Этот результат вошёл в историю японского футбола: сборная Японии впервые на чемпионатах мира сумела пройти групповой этап без единого поражения.

Команда из Страны восходящего солнца провела три матча в группе F, набрала пять очков и финишировала на втором месте. В её активе одна победа и две ничьи, что позволило установить новое национальное достижение на мундиалях.

Третью строчку в квартете заняла сборная Швеции, заработавшая четыре балла. Победителем группы стали Нидерланды с семью очками, а Тунис замкнул таблицу, не набрав ни одного пункта.

Групповая стадия турнира проходила с 11 по 27 июня. Каждая команда сыграла по три матча по круговой системе. Путёвки в плей-офф получили по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд среди тех, кто занял третьи места.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 02:00   •   не начат
Хорватия
Хорватия
- : -
Гана
Гана
Кто победит в основное время?
Хорватия
Ничья
Гана
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!