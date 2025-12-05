Япония переписала историю ЧМ по футболу

Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz. Матч завершился вничью — 1:1.

Этот результат вошёл в историю японского футбола: сборная Японии впервые на чемпионатах мира сумела пройти групповой этап без единого поражения.

Команда из Страны восходящего солнца провела три матча в группе F, набрала пять очков и финишировала на втором месте. В её активе одна победа и две ничьи, что позволило установить новое национальное достижение на мундиалях.

Третью строчку в квартете заняла сборная Швеции, заработавшая четыре балла. Победителем группы стали Нидерланды с семью очками, а Тунис замкнул таблицу, не набрав ни одного пункта.

Групповая стадия турнира проходила с 11 по 27 июня. Каждая команда сыграла по три матча по круговой системе. Путёвки в плей-офф получили по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд среди тех, кто занял третьи места.

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