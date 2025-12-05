Ямаль против Роналду: Португалия и Испания объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Сборные Португалии и Испании по футболу назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026, передаютVesti.kz.

Игра пройдёт на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" (Арлингтон, Техас, США) в ночь с 6 на 7 июля.

Стартовые составы команд

Португалия: Кошта, Диаш, Вейга, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Невеш, Витинья, Роналду, Феликс, Нету.

Испания: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Баэна, Родри, Педри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

На стадии 1/16 финала сборная Португалии победила Хорватию со счётом 2:1, а Испания разгромила Австрию со счётом 3:0.

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