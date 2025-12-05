Вылет с ЧМ-2026 приблизил громкий трансфер игрока сборной Португалии

Вылет сборной Португалии с чемпионата мира-2026 по футболу развязал руки вингеру "Спортинга" Франсишку Тринкау. 26-летний футболист оказался в шаге от смены клубной прописки, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, в услугах лидера лиссабонцев заинтересован саудовский "Аль-Ахли", который уже развернул масштабное наступление на трансферном рынке. Клубы ведут активный диалог, и хотя сделка ещё не закрыта, стороны стремительно приближаются к компромиссу.

Торги на повышение: цена вопроса

Саудовцы выкатили стартовое предложение в размере 45 миллионов евро. Для португальцев этого мало: боссы "Спортинга" резонно требуют 50 миллионов евро. Они удерживают сильную позицию, ведь Тринкау только прошлой весной продлил контракт до 2030 года с отступными в 60 миллионов евро. Финансовой нужды в экстренной продаже у Лиссабона нет, но солидный куш позволит клубу перекрыть расходы на летние трансферы. Инсайдеры уверены, что сделка закроется на промежуточной отметке.

Цифры и мотивация игрока

Сам футболист уже готов паковать чемоданы. "Аль-Ахли" заманивает португальца баснословным контрактом, который кратно превышает его нынешний оклад. Для Тринкау, выдавшего мощнейший сезон-2025/26 (13 голов и 11 ассистов в 53 матчах), это главный контракт в жизни. Для Саудовской Аравии это не просто покупка медийного имени, а подписание топ-игрока в самом расцвете сил.

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