Винисиус уделал легенду и сотворил историю на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор отметился новым достижением на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Форвард "Реала" отличился в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026, в котором Бразилия разгромила Гаити со счётом 3:0. Этот гол позволил 25-летнему бразильцу войти в историю.

Винисиус забил свой третий мяч на чемпионатах мира. Таким образом он обошёл по этому показателю легендарного бразильца и обладателя "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо (2).

Роналдиньо выступал за сборную Бразилии с 1999 по 2013 год. В 2002 году он выиграл с командой пятый и на данный момент последний кубок мира.

Добавим, что Винисиус поучаствовал во всех четырех голах сборной Бразилии на ЧМ-2026 на данный момент. У него "2+1" в двух играх турнира

В первом матче ЧМ-2026 с Марокко (1:1) футболист "Реала" также забил гол.

В 3-м туре сборная Бразилии встретится с Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (25 июня).

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