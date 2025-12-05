Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 02:47
 

Видеообзор победы, или как сборная США досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Видеообзор победы, или как сборная США досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026 Фото: instagram.com/usmnt©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная США победила команду Австралии.

Поделиться

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная США победила команду Австралии.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы D прошла в Сиэтле (США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу американцев. Австралийцы при этом забили автогол. Подробности тут.

Благодаря победе США набрала в двух турах максимальное количество очков и вслед за Мексикой вышла в плей-офф.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!