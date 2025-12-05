Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная США победила команду Австралии.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы D прошла в Сиэтле (США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу американцев. Австралийцы при этом забили автогол. Подробности тут.

Благодаря победе США набрала в двух турах максимальное количество очков и вслед за Мексикой вышла в плей-офф.

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