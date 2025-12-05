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ЧМ-2026
Сегодня 01:19
 

Видеообзор матча с самым быстрым голом на ЧМ-2026

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Видеообзор матча с самым быстрым голом на ЧМ-2026 Фото: Depositphotos/pftrip©

Предлагает вашу вниманию видеообзор матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Чехии и ЮАР.

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Предлагает вашу вниманию видеообзор матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Чехии и ЮАР.

Как сообщают Vesti.kz, игра в рамках группы А завершилась ничьей со счетом 1:1. В ней был забит самый быстрый гол на данный момент турнира. Подробнее можно прочитать тут.

После этой встречи обе команды имеют по одному очку. В заключительном туре группового этапа Чехия сыграет с Мексикой, а Южная Африка встретится с Южной Кореей.

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