Предлагаем вашему вниманию видеообзор уверенной победы сборной Швейцарии над Боснией и Герцеговиной в мачте второго тура чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счетом 4:1. Подробнее можно прочитать здесь.

Швейцария и Босния и Герцеговина выступают в группе В, где также Канада со счетом 6:0 разгромила Катар.

Напомним, что в плей-офф выйдут команды, занявшие первые-вторые места в своих квартетах. А также путевки получат восемь лучших сборных среди тех, кто станет третьими.

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