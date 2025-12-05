В рейтинге ФИФА сменился лидер после матча ЧМ-2026

В live-рейтинге ФИФА (Международная федерация футбола) сменился лидер. Подробности приводят Vesti.kz.

Франция вышла на первое место после победы над Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026, улучшив своё положение на две позиции. Аргентина потеряла лидерство, опустившись на вторую строчку. Также один пункт утратила Испания, оказавшись на третьем месте.

Топ-10 live-рейтинга ФИФА

1 (+2). Франция - 1948.97 очка

2 (-1). Аргентина - 1925.15

3 (-1). Испания - 1912.34

4 (-). Англия - 1871.39

5 (+1). Бразилия - 1804.92

6 (+1). Марокко - 1803.99

7 (-2). Португалия - 1787.85

8 (+1). Бельгия - 1778.36

9 (-1). Нидерланды - 1775.54

10 (+4). Мексика - 1754.30

Четвертьфиналы

Франция - Марокко - 2:0

Испания - Бельгия (11 июля)

Норвегия - Англия (12 июля)

Аргентина - Швейцария (12 июля)

Полуфиналы

Франция - Испания / Бельгия (15 июля)

Норвегия / Англия - Аргентина / Швейцария (16 июля)

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