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ЧМ-2026
Сегодня 01:49
 

Узбекистан одержит первую победу на ЧМ-2026? Суперкомпьютер сделал прогноз

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Узбекистан одержит первую победу на ЧМ-2026? Суперкомпьютер сделал прогноз Фото: ©instagram.com/uzbekistanfa

Суперкомпьютер Opta спрогнозировал исход матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными ДР Конго и Узбекистана, сообщает Opta Analyst.

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Суперкомпьютер Opta спрогнозировал исход матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными ДР Конго и Узбекистана, сообщает Opta Analyst.

Встреча группы K пройдет сегодня, в ночь с 27 на 28 июня, в Атланте (США) и начнется в 04:30 по казахстанскому времени. 

Согласно расчетам суперкомпьютера, наибольшие шансы на победу имеет сборная ДР Конго - 48,9 процента. Вероятность успеха команды Узбекистана оценивается в 26,8 процента. А вероятность ничейного результата составляет 24,3 процента.

Напомним, после двух туров конголезцы с одним набранным очком занимают третью строчку в группе K. Сборная Узбекистана пока не заработала ни одного балла и замыкает квартет. Лидирует в группе Колумбия, набравшая шесть очков, а на второй позиции располагается Португалия, в активе которой четыре балла. Матч Колумбия - Португалия пройдет параллельно.

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