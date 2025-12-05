Суперкомпьютер Opta спрогнозировал исход матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными ДР Конго и Узбекистана, сообщает Opta Analyst.

Встреча группы K пройдет сегодня, в ночь с 27 на 28 июня, в Атланте (США) и начнется в 04:30 по казахстанскому времени.

Согласно расчетам суперкомпьютера, наибольшие шансы на победу имеет сборная ДР Конго - 48,9 процента. Вероятность успеха команды Узбекистана оценивается в 26,8 процента. А вероятность ничейного результата составляет 24,3 процента.

Напомним, после двух туров конголезцы с одним набранным очком занимают третью строчку в группе K. Сборная Узбекистана пока не заработала ни одного балла и замыкает квартет. Лидирует в группе Колумбия, набравшая шесть очков, а на второй позиции располагается Португалия, в активе которой четыре балла. Матч Колумбия - Португалия пройдет параллельно.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!