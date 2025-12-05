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ЧМ-2026
Сегодня 17:27
 

Уругвай - Кабо Верде: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Уругвай - Кабо Верде: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©instagram.com/aufoficial

В ночь с 21 на 22 июня на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между Уругваем и Кабо Верде, сообщают Vesti.kz.

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В ночь с 21 на 22 июня на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между Уругваем и Кабо Верде, сообщают Vesti.kz.

Игра группы H пройдет в Майами (США). Встреча начнется в 03:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция состоится на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и на официальных сайтах телевещателей и начнется в 02:50.

В другом матче этой группы Испания сыграет с Саудовской Аравией. Встреча пройдет сегодня, 21 июня в Атланте (США) и начнется в 21:00.

Добавим, что в первом туре Кабо Верде преподнес главную сенсацию, сыграв вничью с Испанией (0:0). Уругвай также поделил баллы с Саудовской Аравией - 1:1.

Положение в группе H

  1. Саудовская Аравия - 1 очко;
  2. Уругвай - 1;
  3. Испания - 1;
  4. Кабо Верде - 1.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   Групповой этап, мужчины
22 июня 03:00   •   не начат
Уругвай
Уругвай
- : -
Кабо-Верди
Кабо-Верди
Кто победит в основное время?
Уругвай
Ничья
Кабо-Верди
Проголосовало 103 человек

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