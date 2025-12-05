Сборные Уругвая и Кабо-Верде не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы H прошла в Майами (США) и завершилась ничьей со счетом 2:2.

На 21-й минуте Кевин Ленини вывел Кабо-Верде вперед. Но в концовке тайма Уругвай не только отыгрался, но и повел в счете. Сначала на 44-й Максимилиано Араухо сравнял. А в добавленное время он отдал голевой ассист Агустину Каноббио.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу Уругвая. Но во втором тайме уже сборная Кабо-Верде сумела отыграться благодаря голу Элиу Варела на 61-й минуте.

Напомним, что ранее в группе H сборная Испании со счетом 4:0 разгромила Саудовскую Аравию и вышла на первое место.

В плей-офф выйдут команды, занявшие по итогам трех туров первые-вторые места в группах. А также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станут третьими.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧМ-2026

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