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ЧМ-2026
Сегодня 06:44
 

"Ты невероятный!" Жена Месси восхитилась им после хет-трика на ЧМ

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"Ты невероятный!" Жена Месси восхитилась им после хет-трика на ЧМ Лионель Месси. Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Супруга Лионеля Месси обратилась к нему после успешного старта сборной Аргентины на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Супруга Лионеля Месси обратилась к нему после успешного старта сборной Аргентины на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

В первой игре на турнире команда обыграла Алжир со счетом 3:0 - все голы забил звездный нападающий.

Антонелла Рокуццо поддерживала мужа на трибуне. После матча она опубликовала в Instagram фото с сыновьями.

"Вперед, Аргентина! С тобой всегда, Лионель. Ты невероятный!" - подписала Рокуццо снимки.


Всего Месси забил 16 голов на чемпионатах мира, став лучшим бомбардиром в истории турнира наряду с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе (16).

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