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ЧМ-2026
Сегодня 12:45
 

Турция установила два антирекорда и переписала историю ЧМ

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Турция установила два антирекорда и переписала историю ЧМ ©x.com/Albirroja

Сборная Турции по футболу установила два антирекорда на чемпионате мира — 2026, передают Vesti.kz.

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Сборная Турции по футболу установила два антирекорда на чемпионате мира — 2026, передают Vesti.kz.

Накануне команда Винченцо Монтеллы потерпела поражение от Парагвая (0:1) в матче второго тура. В первой игре на Турция уступила сборной Австралии (0:2).

Суммарно за два матча сборная Турции нанесла 62 удара по воротам соперника и не забила ни одного мяча. По данному показателю турки стали худшей сборной в истории чемпионатов мира.

Также сборная Турции стала первой командой, которая не смогла поразить ворота соперника на ЧМ, несмотря на показатель владения мячом не менее 77% (78% в матче с парагвайцами). Статистика ведется с 1966 года.

Добавим, что сборная Турции лишилась шансов на выход в плей‑офф. В следующем туре турки 25 июня сыграют с американцами.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Ванкувер   •   Групповой этап, мужчины
22 июня 06:00   •   не начат
Новая Зеландия
Новая Зеландия
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Новая Зеландия
Ничья
Египет
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