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ЧМ-2026
Вчера 23:55
 

Тунис - Япония: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Тунис - Япония: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©Depositphotos

Утром 21 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоится матч группы F между сборными Туниса и Японии, передают Vesti.kz.

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Утром 21 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоится матч группы F между сборными Туниса и Японии, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Встреча пройдет на стадионе BBVA в Монтеррее (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 09:00 по времени Казахстана. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Qazsport, а также официальный сайт вещателя. Начало эфира — в 08:50.

Форма команд перед матчем

Сборная Туниса стартовала на турнире неудачно, потерпев крупное поражение от Швеции — 1:5. Африканской команде необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

Япония в первом туре сыграла вничью с Нидерландами — 1:1, показав организованный и дисциплинированный футбол против одного из фаворитов группы.

Ориентировочные составы

Тунис:

  • Вратарь: Аймен Дамен
  • Защитники: Валиди Кехрида, Алаа Грам, Надер Гандри, Уссама Хаддади, Али Абди
  • Полузащитники: Эльес Схири, Аисса Лаидуни, Мохамед Али Бен-Ромдан
  • Нападающие: Наим Слити, Эссам Жебали

Япония:

  • Вратарь: Дзюнъя Судзуки
  • Защитники: Ко Итакура, Мая Есида, Юто Нагатомо
  • Полузащитники: Хидемаса Морита, Даити Камада, Ватару Эндо, Каору Митома
  • Нападающие: Рицу Доан, Такуми Минамино, Аясэ Уэда

Расклады в группе

В заключительном туре группового этапа Тунис встретится с Нидерландами, а Япония сыграет против Швеции. Оба матча состоятся 26 июня.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится финальным матчем 19 июля.

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