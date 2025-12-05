Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Хорватии высказался о возрасте капитана команды Криштиану Роналду, проведя параллель с лидером соперника Лукой Модричем, сообщают Vesti.kz.

По словам специалиста, такие футболисты давно вышли за рамки привычных представлений о возрасте благодаря своей многолетней карьере и неизменно высокому уровню игры.

"Мы говорим об игроках, которые стоят выше общественного мнения. Они стоят выше него, потому что их долголетие в футболе делает их особенными. Если упомянуть Луку Модрича, которому уже за 40, количество сыгранных им матчей по-прежнему имеет огромное значение. То же самое и с нашим капитаном: для любого, кто говорит о возрасте, возраст - это всего лишь цифра", - цитирует Мартинеса сайт ФИФА.

Напомним, матч между сборными Португалии и Хорватии состоится сегодня, в ночь с 2 на 3 июля, и начнется в 04:00 по казахстанскому времени. Победитель встречи выйдет в 1/8 финала чемпионата мира.

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