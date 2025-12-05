Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026: это не Аргентина

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 после завершения стадии 1/16 финала и назвал главных претендентов на заветный трофей. сообщают Vesti.kz.

Главным фаворитом турнира аналитическая модель считает сборную Франции. Вероятность триумфа «трёхцветных» выросла до внушительных 28,89 процента, тогда как после группового этапа этот показатель составлял 18,66 процента.

Следом в рейтинге расположились действующие чемпионы мира из сборной Аргентины, чьи шансы оцениваются в 16,32 процента. Замыкает первую тройку сборная Испании с показателем 12,96 процента.

Французы полностью оправдывают статус главного претендента на титул. Команда выиграла все четыре матча на турнире с впечатляющей разницей мячей — 13:2. На пути к 1/8 финала подопечные Дидье Дешама поочерёдно обыграли сборные Сенегала (3:1), Ирака (3:0), Норвегии (4:1) и Швеции (3:0).

Сейчас сборная Франции находится в Филадельфии, где продолжает подготовку к матчу 1/8 финала против сборной Парагвая. Встреча состоится в ночь на 5 июля и начнётся в 02:00 по времени Казахстана.

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