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ЧМ-2026
Вчера 21:10
 

Швейцария - Колумбия: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Швейцария - Колумбия: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©instagram.com/fcfseleccioncol

В ночь с 7 на 8 июля состоится последний матч 1/8 финала ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Швейцарии и Колумбии, сообщают Vesti.kz.

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В ночь с 7 на 8 июля состоится последний матч 1/8 финала ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Швейцарии и Колумбии, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Ванкувере (Канада) и начнется в 01:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и начнется в 00:50. Также игру покажет официальный сайт телевещателя.

Швейцарцы выступали в группе B, одержав две победы над Боснией и герцеговиной (4:1) и Канадой (2:1) и сыграли вничью с Канадой (1:1). В 1/16 финала швейцарцы одолели Алжир (2:0).

Колумбийцы играли в группе K, победив Узбекистан (3:1), ДР Конго (1:0) и сыграв вничью с Португалией (0:0). В 1/16 финала колумбийцы одолели Гану (1:0).

Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с победителем пары Аргентина - Египет.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Ванкувер   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 01:00   •   идёт
Швейцария
Швейцария
0:0
Колумбия
Колумбия
Кто победит в основное время?
Швейцария
Ничья
Колумбия
Проголосовало 341 человек

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