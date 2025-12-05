Швейцария - Колумбия: прямая трансляция матча ЧМ-2026

В ночь с 7 на 8 июля состоится последний матч 1/8 финала ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Швейцарии и Колумбии, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Ванкувере (Канада) и начнется в 01:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и начнется в 00:50. Также игру покажет официальный сайт телевещателя.

Швейцарцы выступали в группе B, одержав две победы над Боснией и герцеговиной (4:1) и Канадой (2:1) и сыграли вничью с Канадой (1:1). В 1/16 финала швейцарцы одолели Алжир (2:0).

Колумбийцы играли в группе K, победив Узбекистан (3:1), ДР Конго (1:0) и сыграв вничью с Португалией (0:0). В 1/16 финала колумбийцы одолели Гану (1:0).

Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с победителем пары Аргентина - Египет.

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