Шотландия - Марокко: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными Шотландии и Марокко, сообщают Vesti.kz.

Матч группы C пройдет в Бостоне и начнется в 03:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazaqstan и начнется в 02:50. Показ игры также будет доступен на сайте телевещателя.

Победа в этом матче, досрочно выведет Шотландию в плей-офф. Британцы являются неожиданными лидерами группы. В первом туре шотландцы победили Гаити со счетом 1:0. Марокканцы в стартовом матче не удержали победу над Бразилией - 1:1.

Турнирное положение в группе C

Шотландия - 3 очка; Бразилия - 1; Марокко - 1; Гаити - 0.

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