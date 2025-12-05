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ЧМ-2026
Вчера 20:12
 

Шотландия - Марокко: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Шотландия - Марокко: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©instagram.com/scotlandnationalteam

Сегодня, в ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными Шотландии и Марокко, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, в ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными Шотландии и Марокко, сообщают Vesti.kz.

Матч группы C пройдет в Бостоне и начнется в 03:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazaqstan и начнется в 02:50. Показ игры также будет доступен на сайте телевещателя.

Победа в этом матче, досрочно выведет Шотландию в плей-офф. Британцы являются неожиданными лидерами группы. В первом туре шотландцы победили Гаити со счетом 1:0. Марокканцы в стартовом матче не удержали победу над Бразилией - 1:1.

Турнирное положение в группе C

  1. Шотландия - 3 очка;
  2. Бразилия - 1;
  3. Марокко - 1;
  4. Гаити - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 03:00   •   закончен
Шотландия
Шотландия
0:1
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Шотландия

14%

Ничья

6%

Марокко

80%

Проголосовало 102 человек

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