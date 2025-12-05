Шок или закономерность? Друг Хусанова объяснил его прорыв в "Манчестер Сити"

Друг и бывший защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова по сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал о характере игрока "горожан", его пути к успеху и реакции на стремительный взлёт карьеры игрока, который вошёл в тройку лучших футболистов сезона английского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

— Есть в Узбекистане футболист, который доказывает, что любая мечта осуществима, — Абдукодир Хусанов. Это для вас пример?

— Его судьба — очень большая мотивация для всех футболистов в Узбекистане. И доказательство, что самые смелые мечты могут сбываться, откуда бы ты ни был — даже из маленького городка в Узбекистане. Если ты веришь в это и очень стараешься, все может случиться.

— Он официально вошел в тройку лучших игроков сезона "Манчестер Сити". Для вас такой поворот его судьбы — шок?

— Нет. Мы же с ним играли на чемпионате мира, только молодежном. Я уже в тот момент чувствовал, что он обязательно попадет в топ-5. Потому что у него мощные физические данные, а уверенность и агрессивность на поле Абдукодир показал уже тогда.

— Какой менталитет должен быть, чтобы не дрогнуть, не засомневаться в себе, тем более после неудачного первого матча за "Сити".

— Если бы на его месте был другой, не думаю, что сыграл бы в первом матче лучше. И кто в таком возрасте не волновался бы — потому что новые лига, клуб, этап жизни, уровень. И сразу начинать против "Челси" — это очень тяжело. Но после первой ошибки Абдукодир собрался и стал очень хорошо проявлять себя.

— Про Гвардиолу что-то рассказывал?

— Что они много тренировались с мячом и занимались тактикой.

— Хусанов вообще не дает интервью, даже узбекским СМИ. В команде он такой же скромный, как и с журналистами, или другой?

— Это очень скромный и тихий парень, да. Не со всеми открыт, только с близкими людьми.

— Вы с ним близкие друзья?

— Да. У нас "банда" из четырех ребят, вместе выступавших на U-20.

Напомним, сборная Узбекистана выступит на чемпионате мира 2026 года. Дебютный матч команда фабио Каннаваро проведет 18 июня против Колумбии. Также соперниками Узбекистана на групповом этапе будут Португалия и ДР Конго.

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