Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Вчера 23:19
 

Шестой чемпионат мира Роналду: легенда обратилась к болельщикам

  Комментарии

Поделиться
Шестой чемпионат мира Роналду: легенда обратилась к болельщикам ©instagram.com/portugal

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам накануне старта чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам накануне старта чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Звёздный форвард опубликовал в социальных сетях серию фотографий из расположения национальной команды и призвал фанатов поддержать сборную в борьбе за главный трофей мирового футбола.

"Каждый раз, когда мы надеваем эту футболку, мы чувствуем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день. Завтра начинается новая глава. Мы много работали, чтобы достичь этого момента, и теперь пришло время отдать всё за нашу страну и за все португальские общины, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте в нас, как верим мы!" - написал 41-летний Роналду.


Для Роналду предстоящий мундиаль станет уже шестым в карьере — достижением, которое лишь подчёркивает его уникальное долголетие на высшем уровне.

Свой путь на чемпионате мира команда Роберто Мартинеса начнёт в среду, 17 июня. В матче первого тура группового этапа португальцы встретятся со сборной ДР Конго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
ДР Конго
Проголосовало 238 человек

Реклама

Живи спортом!