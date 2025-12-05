Шестой чемпионат мира Роналду: легенда обратилась к болельщикам

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам накануне старта чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Звёздный форвард опубликовал в социальных сетях серию фотографий из расположения национальной команды и призвал фанатов поддержать сборную в борьбе за главный трофей мирового футбола.

"Каждый раз, когда мы надеваем эту футболку, мы чувствуем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день. Завтра начинается новая глава. Мы много работали, чтобы достичь этого момента, и теперь пришло время отдать всё за нашу страну и за все португальские общины, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте в нас, как верим мы!" - написал 41-летний Роналду.

Для Роналду предстоящий мундиаль станет уже шестым в карьере — достижением, которое лишь подчёркивает его уникальное долголетие на высшем уровне.

Свой путь на чемпионате мира команда Роберто Мартинеса начнёт в среду, 17 июня. В матче первого тура группового этапа португальцы встретятся со сборной ДР Конго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!